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Entenda como ficam as novas regras do cartão de crédito

Nesta terça-feira (31), vamos saber mais detalhes sobre o assunto no comentário de Luiz Gustavo Tardin. Confira!

Publicado em 31 de Janeiro de 2017 às 13:48

Publicado em 

31 jan 2017 às 13:48
A partir do dia 3 de abril, o cartão de crédito passa a ter novas regras para reduzir a inadimplência e evitar o superendividamento. Na prática, o consumidor não vai mais ficar preso ao rotativo do cartão, popularmente conhecido como pagamento mínimo da fatura.
Sempre que o consumidor entrar no crédito rotativo, depois de 30 dias o banco terá de oferecer ao cliente um parcelamento do saldo devedor. O consumidor também fica com a opção de, depois desse prazo, fazer o pagamento à vista. Caso ele não escolha nenhuma das duas alternativas, ficará inadimplente. 
Nesta terça-feira (31), vamos saber mais detalhes sobre o assunto no comentário de Luiz Gustavo Tardin. Confira!
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 31-01-17

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