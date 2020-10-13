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OLHO VIVO

Entenda: banco é condenado solidariamente por atraso de voo

Confira as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 10:15

Publicado em 

13 out 2020 às 10:15
Nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin destaca a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que decidiu que se um banco assume a responsabilidade pelo programa de milhagem em parceria com companhias aéreas, responde solidariamente por eventuais problemas ocorridos nos serviços prestados. O tribunal condenou solidariamente a Avianca e o Itaú ao pagamento de indenização de R$ 11 mil a um casal, a título de danos morais, por atraso no voo de ida, adiantamento no voo de volta, além de extravio de bagagem. Também foram arbitrados danos materiais. O casal viajava, utilizando milhagem, em lua de mel. Confira a análise completa!
Olho Vivo - 13-10-20
 

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