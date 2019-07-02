Entenda as principais mudanças nas regras do recall de veículos

Uma portaria assinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e pelo Ministério da Infraestrutura, prevê notificações no licenciamento de veículos que não atenderem chamados de recall. Caso o proprietário não realize o reparo previsto no prazo de um ano, o aviso de recall ficará inscrito no documento do carro — o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Entenda a mudança no quadro Olho Vivo desta terça-feira (02), com o comentarista Luiz Gustavo Tardin.