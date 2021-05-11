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OLHO VIVO

E quando os elevadores deixam de funcionar no condomínio?

E o problema foi provocado por uma obra em unidade privada? Ouça as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 10:33

Publicado em 

11 mai 2021 às 10:33
Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz explicações em torno de um tema que pode dar dor de cabeça no convívio em condomínios: quando acontece um vazamento numa unidade privativa e isso também prejudica a vida de outros condôminos? De quem são as responsabilidades? Como devo agir caso isso aconteça comigo? O tema foi motivado por meio da dúvida de uma ouvinte. "Quem tem um apartamento, faz uma reforma e causa um vazamento no apartamento do vizinho, ou que afeta a própria estrutura do condomínio, quem é o responsável pelas providências? Ao mesmo tempo, se esse vazamento afetou áreas do condomínio, como elevador, a empresa que dá manutenção do elevador, também não tem que ter responsabilidades pelo concerto imediatado do equipamento?", indaga. Confira as explicações!
Olho Vivo - 11-05-21.mp3

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