E quando os elevadores deixam de funcionar no condomínio?

Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz explicações em torno de um tema que pode dar dor de cabeça no convívio em condomínios: quando acontece um vazamento numa unidade privativa e isso também prejudica a vida de outros condôminos? De quem são as responsabilidades? Como devo agir caso isso aconteça comigo? O tema foi motivado por meio da dúvida de uma ouvinte. "Quem tem um apartamento, faz uma reforma e causa um vazamento no apartamento do vizinho, ou que afeta a própria estrutura do condomínio, quem é o responsável pelas providências? Ao mesmo tempo, se esse vazamento afetou áreas do condomínio, como elevador, a empresa que dá manutenção do elevador, também não tem que ter responsabilidades pelo concerto imediatado do equipamento?", indaga. Confira as explicações!