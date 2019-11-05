Direitos do consumidor no supermercado: tire suas dúvidas!

Um vídeo feito no último final de semana por um consumidor, em Vitória, mostrou uma balança indicando possíveis pesos diferentes dos que estavam registrados nas etiquetas de bandejas de laticínios. A gravação viralizou nas redes sociais. Na segunda-feira (04) foram realizadas fiscalizações no local, mas não foram encontrados produtos com pesagem errada e nem balanças com problemas. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica quais são os direitos do consumidor envolvidos numa relação de compra e venda em supermercados. As situações mais comuns são: