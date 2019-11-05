Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Direitos do consumidor no supermercado: tire suas dúvidas!

Ouça as dicas do comentarista Luiz Gustavo Tarden

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 11:13

Publicado em 

05 nov 2019 às 11:13
Um vídeo feito no último final de semana por um consumidor, em Vitória, mostrou uma balança indicando possíveis pesos diferentes dos que estavam registrados nas etiquetas de bandejas de laticínios. A gravação viralizou nas redes sociais. Na segunda-feira (04) foram realizadas fiscalizações no local, mas não foram encontrados produtos com pesagem errada e nem balanças com problemas. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica quais são os direitos do consumidor envolvidos numa relação de compra e venda em supermercados. As situações mais comuns são:  
- Erro na balança;
 - Produto com data de validade vencida;
 - Venda casada;
 - Produto estragado.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 05-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados