Direito do usuário: planos de saúde devem cobrir testes de Covid-19

Os planos de saúde passaram a ser obrigados a cobrir testes sorológicos para o novo coronavírus. A medida é uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que incluiu os exames sorológicos - que detectam anticorpos IgA, IgG ou IgM no sangue - no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A inclusão atende à decisão judicial dada em Ação Civil Pública movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps), de Pernambuco. Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin repercute a decisão e explica em quais circunstâncias esse direito do usuário dos planos deve ser exercido. Confira!