Dicas para aquisição de uma apólice de seguro para carro

Nesta edição do quadro Olho Vivo, o destaque é o seguro de automóveis. O comentarista Luiz Gustavo Tardin traz dicas de como funciona o cálculo da apólice.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 06-03-18
Publicado em 06 de Março de 2018 às 10:57
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