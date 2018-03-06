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OLHO VIVO

Dicas para aquisição de uma apólice de seguro para carro

Ouça a análise do comentarista Luis Gustavo Tardin

Publicado em 06 de Março de 2018 às 10:57

Publicado em 

06 mar 2018 às 10:57
Nesta edição do quadro Olho Vivo, o destaque é o seguro de automóveis. O comentarista Luiz Gustavo Tardin traz dicas de como funciona o cálculo da apólice.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 06-03-18

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