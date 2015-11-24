Dicas para aproveitar sem problemas a Black Friday

Cada vez mais sólida no calendário do comércio brasileiro, a Black Friday, que ocorre na próxima sexta-feira (27), promete descontos imbatíveis — mas impõe aos consumidores o desafio de analisar com lupa as ofertas e a reputação dos vendedores. No ano passado, o Portal Reclame Aqui registrou 12 mil queixas durante o já tradicional dia de ofertas. Foram frequentes as reclamações por descontos enganosos, erros nos sites na hora de concluir a compra e falhas na entrega.