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Dicas para aproveitar sem problemas a Black Friday

No ano passado, o Portal Reclame Aqui registrou 12 mil queixas durante o já tradicional dia de ofertas

Publicado em 24 de Novembro de 2015 às 13:26

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24 nov 2015 às 13:26
Cada vez mais sólida no calendário do comércio brasileiro, a Black Friday, que ocorre na próxima sexta-feira (27), promete descontos imbatíveis — mas impõe aos consumidores o desafio de analisar com lupa as ofertas e a reputação dos vendedores. No ano passado, o Portal Reclame Aqui registrou 12 mil queixas durante o já tradicional dia de ofertas. Foram frequentes as reclamações por descontos enganosos, erros nos sites na hora de concluir a compra e falhas na entrega.
Ouça as dicas do comentarista e especialista em Direito do Consumidor, Luis Gustavo Tardin. 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 24-11-15

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