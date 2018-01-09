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Olho Vivo

Cuidados a serem tomados para a compra de imóveis em leilões

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 12:10

Publicado em 

09 jan 2018 às 12:10
A compra de imóveis em leilões pode ser vista como uma oportunidade para se adquirir uma casa economizando, porém, o que pode ser barato pode sair caro. É interessante, por exemplo, visitar o local da casa com antecedência e também conhecer a situação dos donos do imóvel, caso ele ainda esteja sendo ocupado. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin apresenta mais dicas e orientações para fazer o investimento certo nesta situação. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 09-01-18

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