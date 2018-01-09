Cuidados a serem tomados para a compra de imóveis em leilões

A compra de imóveis em leilões pode ser vista como uma oportunidade para se adquirir uma casa economizando, porém, o que pode ser barato pode sair caro. É interessante, por exemplo, visitar o local da casa com antecedência e também conhecer a situação dos donos do imóvel, caso ele ainda esteja sendo ocupado. Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin apresenta mais dicas e orientações para fazer o investimento certo nesta situação. Confira!