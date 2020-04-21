Covid-19: as regras para os condomínios em meio à pandemia

Os condomínios, naturalmente, reúnem centenas de moradores em uma mesma área de moradia e, por conta da pandemia do novo coronavírus, precisam tomar medidas para evitar a propagação da doença. Este é o assunto desta terça-feira (21) do quadro Olho Vivo!

O comentarista Luiz Gustavo Tardin explica quais são as regras de convivência em tempos da Covid-19. Entre suas orientações está a definição do fechamento ou uso restrito de áreas comuns e uso dos elevadores. O comentarista também aponta o dever do condômino de avisar ao síndico e demais moradores em caso de positivo para teste da doença. Confira!