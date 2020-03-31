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OLHO VIVO

Coronavírus: mensalidades escolares precisam ser pagas?

Ouça as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tarden

Publicado em 31 de Março de 2020 às 10:33

Publicado em 

31 mar 2020 às 10:33
Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica como funciona a cobrança das mensalidades em época de pandemia e as pessoas em casa, e isolamento social.
As escolas seguem calendários e estão submetidas a fiscalização do Ministério da Educação (Mec), por isso, “não há motivos, por exemplo, que justifiquem de forma geral a devolução de valores correspondentes a mensalidades escolares, ou de cursos anuais, que são pautados na sequência de aulas, ou na continuidade do serviço durante o período letivo, especialmente quando é viável a reposição de aulas. 
Na prática, o consumidor tem direito a receber valores se fica sem a prestação de serviço, mas no caso das escolas, a maioria está tentando substituir as aulas por atividades à distância para não deixarem de oferecer o conteúdo obrigatório.
Olho Vivo - 31-03-20.mp3

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