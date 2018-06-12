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Copa do Mundo: dicas para não ter problemas com o condomínio

Fique atento: existem regras que devem ser seguidas ao utilizar as chamadas áreas comuns

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:07

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:07
Paixão dos torcedores, a Copa do Mundo começa na próxima quinta-feira (14), na Rússia. E em se tratando dos jogos da Seleção Brasileira, é claro, torcedores já começam a se organizar para festas e comemorações em condomínios de amigos e familiares, por exemplo. Mas é bom ficar atento: existem regras que devem ser seguidas ao utilizar as chamadas áreas comuns. Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz as principais orientações para quem deseja organizar as festividades. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 12-06-18

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