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OLHO VIVO

Contrato de aluguel: saiba o que não pode faltar no documento

Para locatário ou locador, o passo a passo para os quem está prestes a fechar um contrato de aluguel

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 12:28

Publicado em 

27 ago 2019 às 12:28
Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o passo a passo para os ouvintes que estão prestes a fechar um contrato de aluguel. Além do valor a ser pago, outros itens devem estar presentes para proteção dos dois lados. Entre os elementos estão os dados básicos do inquilino, proprietário e do imóvel; termo de vistoria; garantia de pagamento; período de vigência do contrato; assinatura de todos os envolvidos na transação e finalização do contrato. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 27-08-19

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