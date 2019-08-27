Contrato de aluguel: saiba o que não pode faltar no documento

Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o passo a passo para os ouvintes que estão prestes a fechar um contrato de aluguel. Além do valor a ser pago, outros itens devem estar presentes para proteção dos dois lados. Entre os elementos estão os dados básicos do inquilino, proprietário e do imóvel; termo de vistoria; garantia de pagamento; período de vigência do contrato; assinatura de todos os envolvidos na transação e finalização do contrato. Confira!