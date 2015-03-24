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Consumidores de sites de compras coletivas estão mais exigentes

Os dados são de uma pesquisa do SPC Brasil. Ouça a análise

Publicado em 24 de Março de 2015 às 17:43

Publicado em 

24 mar 2015 às 17:43
A queda nas intenções de adquirir produtos ou serviços por sites de compras coletivas reflete a maior consciência do consumidor. O perfil deixou de ser a compra por impulso e , agora, esses consumidores observam melhor as condições de uso oferecidas. A avaliação é do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), que divulgou essa semana uma pesquisa sobre hábitos de compra pela internet.Os dados mostram que 47% dos consumidores de compras coletivas diminuíram a frequência de consumo pelos sites, 42% adquiriram produtos e serviços e 61% fizeram ao menos uma compra a cada seis meses. O comentarista Gustavo Tardim analisa os números e alerta sobre a postura que devemos ter ao adquirir um produto ou serviço nessa modalidade de compra. Ouça.

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