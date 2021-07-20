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Consumidor pode suspender serviços de internet e TV a cabo temporariamente

Especialistas orientam que esse é um direito do consumidor autorizado por resolução da Agência Nacional de Telecomunicações

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 10:09

Publicado em 

20 jul 2021 às 10:09
Internet
Internet Crédito: Pexels
Neste mês de julho, época de férias para muitas pessoas, você vai viajar e ficar fora de casa por algum tempo? Ou está precisando de cortar uma despesa nessa época do ano? Pois nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz a orientação de que você pode economizar pedindo a suspensão de serviços como assinatura de internet ou TV a cabo, temporariamente. Esse pedido pode ser feito uma vez por ano e no período de suspensão a pessoa não recebe cobrança das operadoras. Isso mesmo! Especialistas orientam que esse é um direito do consumidor autorizado pela resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de 2013. 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 20-07-21

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