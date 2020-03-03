Consumidor pode cancelar viagem para local com casos de coronavírus

Os passageiros que estão com passagens compradas para locais que estão em alerta causada pelo novo coronavírus podem negociar o cancelamento das viagens, sem ter prejuízos financeiros. No quadro Olho Vivo, o comentarista Gustavo Tardin explica os direitos do consumidor em casos como esse. De acordo com o Procon-SP, as empresas que efetuaram as vendas das viagens não podem se recusar a oferecer alternativas como o cancelamento, troca de destino ou mudança na data da viagem. Acompanhe!