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Consumidor pode cancelar viagem para local com casos de coronavírus

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 03 de Março de 2020 às 10:53

Publicado em 

03 mar 2020 às 10:53
Os passageiros que estão com passagens compradas para locais que estão em alerta causada pelo novo coronavírus podem negociar o cancelamento das viagens, sem ter prejuízos financeiros. No quadro Olho Vivo, o comentarista Gustavo Tardin explica os direitos do consumidor em casos como esse. De acordo com o Procon-SP, as empresas que efetuaram as vendas das viagens não podem se recusar a oferecer alternativas como o cancelamento, troca de destino ou mudança na data da viagem. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 03-03-20
 

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