Construtoras terão de indenizar clientes por atraso em obras

Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre construtoras do programa “Minha Casa, Minha Vida” que terão de indenizar compradores quando a entrega da obra atrasar. A decisão vale para todas as ações semelhantes que estejam tramitando na Justiça e o valor da indenização corresponderá a quanto esse comprador receberia se o imóvel em questão fosse alugado a um terceiro. Além disso, O STJ também proibiu a cobrança da chamada taxa de evolução de obra após o prazo combinado para entrega das chaves. Confira!