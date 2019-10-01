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OLHO VIVO

Construtoras terão de indenizar clientes por atraso em obras

Ouça o comentário de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 11:13

Publicado em 

01 out 2019 às 11:13
Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre construtoras do programa “Minha Casa, Minha Vida” que terão de indenizar compradores quando a entrega da obra atrasar. A decisão vale para todas as ações semelhantes que estejam tramitando na Justiça e o valor da indenização corresponderá a quanto esse comprador receberia se o imóvel em questão fosse alugado a um terceiro. Além disso, O STJ também proibiu a cobrança da chamada taxa de evolução de obra após o prazo combinado para entrega das chaves. Confira!
 
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 01-10-19

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