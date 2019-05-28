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Consórcio: o que você precisa saber antes de participar de um

Ouça as dicas do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 11:03

Publicado em 

28 mai 2019 às 11:03
Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios apontam que o segmento cresceu 24,6% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018 no Brasil. O montante total acumulado de janeiro a março chegou a R$ 27,6 bilhões. No quadro Olho Vivo desta terça-feira (28), o comentarista Luiz Gustavo Tardin destaca que consórcio não pode ser visto como investimento e sim como uma oportunidade de aquisição de um bem. E que para participar de um grupo é preciso buscar no mercado empresas sólidas.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 28-05-19

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