Consórcio: o que você precisa saber antes de participar de um

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios apontam que o segmento cresceu 24,6% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018 no Brasil. O montante total acumulado de janeiro a março chegou a R$ 27,6 bilhões. No quadro Olho Vivo desta terça-feira (28), o comentarista Luiz Gustavo Tardin destaca que consórcio não pode ser visto como investimento e sim como uma oportunidade de aquisição de um bem. E que para participar de um grupo é preciso buscar no mercado empresas sólidas.