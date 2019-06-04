Conheça os seus principais direitos ao frequentar bares e restaurantes

O comentarista da rádio CBN Vitória, Luiz Gustavo Tardin, elencou as principais dúvidas para quem frequenta bares e restaurantes. Entre os questionamentos, como funciona a cobrança do couvert artístico e da consumação mínima? Sou obrigado a pagar a taxa de serviço? Aproveite o momento para ficar por dentro do que prevê a legislação.

Your browser does not support the audio element. Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 04-06-19

COBRANÇA DE COUVERT ARTÍSTICO: Os estabelecimentos comerciais podem realizar a cobrança desde que haja uma atração artística, ao vivo, no local e que o valor seja informado antecipadamente ao consumidor, seja por meio do cardápio, na entrada do estabelecimento ou pelo garçom. A norma está prevista na Lei Estadual nº 9.784/2012.

COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO (10%): Muitos bares e restaurantes impõem o pagamento da taxa de serviço sobre o valor total da conta do consumidor. O pagamento dessa taxa não é obrigatório e sim, uma liberalidade do consumidor, quando satisfeito com o serviço prestado. O estabelecimento é obrigado a informar, de forma clara, que o pagamento desta taxa é opcional.

CONSUMAÇÃO MÍNIMA: É proibido impor limites quantitativos de consumo aos clientes, determina o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de consumação mínima é considerada prática abusiva. Os estabelecimentos podem cobrar um preço pela entrada e pelo que efetivamente foi solicitado e consumido. A consumação mínima não pode ser ofertada nem como alternativa - ou seja, é ilegal cobrar a consumação mínima ou um valor apenas de entrada.

INFORMAÇÃO SOBRE O CARDÁPIO NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO: Bares, restaurantes e casas noturnas devem informar o preço dos itens do cardápio, em moeda corrente, na entrada do estabelecimento. A exigência está prevista no Decreto Federal 5.903/2006 e Lei Estadual nº 8.798/2008.