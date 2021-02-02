Conheça os direitos de moradores prejudicados por erros de obra

No último dia 24 de janeiro, cerca de 130 pessoas tiveram que deixar suas casas no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Isso porque um prédio, entregue em 2018, ameaça desabar por problemas estruturais e todos os moradores do edifício e de um raio de 40 metros em torno dele foram evacuados de suas residências, por determinação da Defesa Civil. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), o cálculo que consta no projeto de construção não está de acordo com o que, de fato, foi construído ou seja, o provável causador do problema é um erro de execução da obra. E como ficam os moradores? Tanto os do próprio prédio como os do entorno? Quais são seus direitos? A construtora precisa arcar com as despesas? Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Ouça!