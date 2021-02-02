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CASO DO PRÉDIO EM VILA VELHA

Conheça os direitos de moradores prejudicados por erros de obra

Ouça as orientações de Luiz Gustavo Tardin, especialista em Direito do Consumidor

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 11:00

Publicado em 

02 fev 2021 às 11:00
Engenheiros do Crea fizeram avaliação em edifício que está correndo risco de desmoronamento em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
No último dia 24 de janeiro, cerca de 130 pessoas tiveram que deixar suas casas no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Isso porque um prédio, entregue em 2018, ameaça desabar por problemas estruturais e todos os moradores do edifício e de um raio de 40 metros em torno dele foram evacuados de suas residências, por determinação da Defesa Civil. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), o cálculo que consta no projeto de construção não está de acordo com o que, de fato, foi construído ou seja, o provável causador do problema é um erro de execução da obra. E como ficam os moradores? Tanto os do próprio prédio como os do entorno? Quais são seus direitos? A construtora precisa arcar com as despesas? Assunto para Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Ouça!
Olho Vivo - 02-02-21.mp3

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