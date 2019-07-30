Conheça direitos que o consumidor tem, mas nem sempre lembra

Na última edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin iniciou uma explicação em torno de 12 direitos garantidos ao consumidor, mas que, em muitas vezes, são desconhecidos pela maior parte das pessoas. Complementando a nossa relação, nesta terça-feira (30) o comentarista aponta novos direitos e explica como o cidadão pode garanti-los. Acompanhe!
* Cobrança indevida deve ser devolvida em dobro
* Você não precisa contratar seguro de cartão de crédito
* Quem compra imóvel não precisa contratar assessoria
* Toda loja deve expor preços e informações dos seus produtos
* A taxa de 10% não é obrigatória
* Os estacionamentos são responsáveis por objetos
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 30-07-19