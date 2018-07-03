Conheça as responsabilidades de companhias áreas e sites de vendas de passagem

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou uma companhia área e um site de vendas de passagens a indenizar em R$ 9 mil uma família que não recebeu auxílio após o voo ser cancelado. Além da obrigatoriedade de dar auxílio aos passageiros, as companhias áreas têm o dever de prestar um serviço de qualidade, focando na segurança, agilidade, atenção e eficiência. A análise é do comentarista Luiz Gustavo Tardin. Nesta edição do quadro Olho Vivo, ele explica as responsabilidades das companhias e dos sites de vendas de passagem nesse tipo de situação. Confira!