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Conheça as orientações para aproveitar suas milhas com segurança

O uso de programas de milhagens tornou-se comum entre brasileiros. O cliente, porém, muitas vezes, não sabe quais são seus direitos e acaba sendo prejudicado

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 12:18

Publicado em 

15 jan 2019 às 12:18
Quando o assunto é viagens, o uso de programas de milhagens tornou-se comum entre brasileiros. O serviço das companhias aéreas é usado para recompensar passageiros que conseguem acumular pontos, através de meios como frequência ou compras. O cliente, porém, muitas vezes, não sabe quais são seus direitos e acaba sendo prejudicado. Por isso, o comentarista Luiz Gustavo Tardin orienta os consumidores sobre quais são os direitos previstos e dá dicas de como evitar problemas.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 15-01-19

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