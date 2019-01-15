Conheça as orientações para aproveitar suas milhas com segurança

Quando o assunto é viagens, o uso de programas de milhagens tornou-se comum entre brasileiros. O serviço das companhias aéreas é usado para recompensar passageiros que conseguem acumular pontos, através de meios como frequência ou compras. O cliente, porém, muitas vezes, não sabe quais são seus direitos e acaba sendo prejudicado. Por isso, o comentarista Luiz Gustavo Tardin orienta os consumidores sobre quais são os direitos previstos e dá dicas de como evitar problemas.