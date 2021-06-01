Condomínios: como lidar com a inadimplência durante o período de pandemia

Nesta edição do "Olho Vivo", Luiz Gustavo Tardin segue a sua série com dicas e orientações sobre as relações em condomínio. Dessa vez tendo como destaque ainda o cenário de pandemia. Mais de um ano após o início do período pandêmico do coronavírus, muitas pessoas ainda têm passado por dificuldades para arcar com a taxa condominial. Por outro lado, a gestão também sofre pois, com a inadimplência, o condomínio pode não conseguir arcar com as suas obrigações mensais. E agora? Algo pode mudar no dever de negociação em razão da pandemia? Quais as consequências da inadimplência? O comentarista analisa o assunto. Acompanhe as explicações completas!