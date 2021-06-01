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Condomínios: como lidar com a inadimplência durante o período de pandemia

Quais as consequências da inadimplência? O comentarista Luiz Gustavo Tardin analisa o assunto

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 11:24

Publicado em 

01 jun 2021 às 11:24
Condomínio, imóvel, inadimplência
O assunto é inadimplência condominial Crédito: Adobe Stock
Nesta edição do "Olho Vivo", Luiz Gustavo Tardin segue a sua série com dicas e orientações sobre as relações em condomínio. Dessa vez tendo como destaque ainda o cenário de pandemia. Mais de um ano após o início do período pandêmico do coronavírus, muitas pessoas ainda têm passado por dificuldades para arcar com a taxa condominial. Por outro lado, a gestão também sofre pois, com a inadimplência, o condomínio pode não conseguir arcar com as suas obrigações mensais. E agora? Algo pode mudar no dever de negociação em razão da pandemia? Quais as consequências da inadimplência? O comentarista analisa o assunto. Acompanhe as explicações completas!
Olho Vivo - 01-06-21.mp3

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