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Condomínio: quem pode acessar as imagens das câmeras de segurança?

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tarden

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 10:30

Publicado em 

13 ago 2019 às 10:30
O uso de câmeras de monitoramento em condomínios tem se tornado cada vez mais frequente - e um dos motivos apontados por especialistas é com relação ao cenário envolvendo a segurança. Mas você já parou para pensar quem pode ter acesso - e sob quais condições - às imagens dessas câmeras? Este é o tema do quadro Olho Vivo desta terça-feira (13), com o comentarista Luiz Gustavo Tardin.
A legislação aponta, por exemplo, que a instalação de câmeras deve ser aprovada em assembleia, considerando-se uma relação de privacidade dos moradores e funcionários. Além disso, as imagens devem ter acesso restrito e ficam disponíveis para a administração do condomínio. 
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 13-08-19

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