Condomínio: quem pode acessar as imagens das câmeras de segurança?

O uso de câmeras de monitoramento em condomínios tem se tornado cada vez mais frequente - e um dos motivos apontados por especialistas é com relação ao cenário envolvendo a segurança. Mas você já parou para pensar quem pode ter acesso - e sob quais condições - às imagens dessas câmeras? Este é o tema do quadro Olho Vivo desta terça-feira (13), com o comentarista Luiz Gustavo Tardin.