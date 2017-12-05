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Condomínio pode expulsar morador por causa do incômodo

No quadro Olho Vivo desta terça-feira (05), o comentarista Luiz Gustavo Tardin alerta para a medida

Publicado em 05 de Dezembro de 2017 às 11:19

Publicado em 

05 dez 2017 às 11:19
Em uma decisão inusitada, o Tribunal de Justiça do Estado do ES determinou a expulsão de uma moradora de seu apartamento em um condomínio localizado na Capital.  Segundo o processo, são cinco anos de reclamações de moradores contra ela, entre elas o desrespeito com os moradores e funcionários e perturbação do sossego. No quadro Olho Vivo desta terça-feira (05), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica que a expulsão pode ser feita até por moradores, sem necessariamente ter que recorrer à Justiça.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 05-12-17

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