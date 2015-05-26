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Concessionária é condenada na Justiça por danos morais

Cliente adquiriu um veículo em uma concessionária e qual foi a surpresa ao fazer a retirada do veículo, descobrir que ele havia sido vendido para outro

Publicado em 26 de Maio de 2015 às 15:00

Publicado em 

26 mai 2015 às 15:00
Cliente adquiriu um veículo em uma concessionária e qual foi a surpresa ao fazer a retirada do veículo, descobrir que ele havia sido vendido para outro. Depois do cliente ser convencido a levar outro semelhante, o veículo sofreu pane no meio da pista de tráfego e parou de funcionar. A cliente até tentou pedir socorro à concessionária, mas obteve socorro imediato. No quadro Olho Vivo desta terça-feira (26), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica a decisão da Justiça e relata outros casos envolvendo concessionárias.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 26-05-15

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