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Comprou pela internet e não recebeu o produto? Saiba o que fazer

As orientações são do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 13:30

Publicado em 

28 jan 2020 às 13:30
O seu "negócio da China" acabou não nada vantajoso, e sim um grande prejuízo? Nos últimos anos, os sites de vendas internacionais ficaram muito comum no Brasil, principalmente os que enviam o produto diretamente da China para o território brasileiro. Mas uma reclamação recorrente é a imensa demora para a entrega do produto, ou ainda o caso do produto nem chegar.
Pensando nisso, no Olho Vivo desta terça-feira, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica: por que compras em sites fora do país demoram tanto a chegar? Ele também aponta quais são os direitos do consumidor caso o prazo extrapole ou o produto não seja entregue. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 28-01-20

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