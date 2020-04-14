Compras online: o que fazer se prazo de entrega não for respeitado?

Por conta das orientações de isolamento social, as compras pela internet aumentaram substancialmente. Desde o dia 12 de março passado, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), varejistas registraram aumento de 40% a 180% nas vendas online. Mas o consumidor precisa ficar atento aos prazos de entrega, principalmente porque muitas empresas estão operando de maneira reduzida. Nesta terça-feira (14), no quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta o que fazer caso o prazo de entrega não seja respeitado. Confira!