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Compras online: o que fazer se prazo de entrega não for respeitado?

Ouça a participação do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 10:44

Publicado em 

14 abr 2020 às 10:44
Por conta das orientações de isolamento social, as compras pela internet aumentaram substancialmente. Desde o dia 12 de março passado, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), varejistas registraram aumento de 40% a 180% nas vendas online. Mas o consumidor precisa ficar atento aos prazos de entrega, principalmente porque muitas empresas estão operando de maneira reduzida. Nesta terça-feira (14), no quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin aponta o que fazer caso o prazo de entrega não seja respeitado. Confira!
PODCAST Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 14-04-20

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