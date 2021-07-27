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Compartilhar internet com o vizinho pode ser prática ilegal; saiba por quê

As explicações são do advogado Luiz Gustavo Tardin, especialista em Direito do Consumidor

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:17

Publicado em 

27 jul 2021 às 12:17
Compartilhar internet com o vizinho pode ser ilegal
Compartilhar internet com o vizinho pode ser ilegal Crédito: Stephen Phillips/Unsplash
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin traz um importante alerta. Pesquisas revelaram que uma em cada cinco casas no Brasil usa internet do vizinho, ou seja, cerca de 20% dos brasileiros. E não é apenas Internet - também há casos de vizinhos que decidem "rachar" a conta da TV por assinatura, por exemplo. Esse tipo de prática pode ser considerada ilegal. É o que explica o comentarista, que alerta para os termos postos em contrato. E como que fica a situação do responsável pela rede que assinou o contrato junto a prestadora de serviço? Isso pode acarretar em que tipo de penalidade? Tardin responde. Ouça:
Olho Vivo - 27/07/2021

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