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OLHO VIVO

Como fica o consumidor quando uma empresa encerra vendas no Brasil?

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 09 de Março de 2021 às 10:10

Publicado em 

09 mar 2021 às 10:10
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin traz como destaque a informação de que a Sony anunciou que ainda este mês de março deixará de vender no Brasil produtos das divisões de TV, áudio e câmeras. Segundo a Sony, os serviços de garantia e suporte técnico aos consumidores serão mantidos por aqui. Mas, afinal, como fica a situação do consumidor que comprou algum desses eletrônicos da multinacional japonesa? O fato de a Sony parar de produzir certos produtos no Brasil significa que os consumidores estarão desprotegidos? Confira a análise!
Olho Vivo - 09-03-21.mp3
 

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