Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Como evitar cair em golpes envolvendo leilão de automóveis

As dicas são do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 11:50

Publicado em 

09 fev 2021 às 11:50
Os leilões sempre foram uma alternativa para quem quer comprar automóvel com valor abaixo do mercado. Por causa da pandemia, muitos negócios que eram feitos de forma presencial ganharam espaço na modalidade virtual. Além da comodidade e praticidade, a alternativa evita aglomeração e protege contra o novo coronavírus. Mas se você tiver interessado, atenção: se o número de leilões remotos cresceu, também cresceu o número de casos de golpe envolvendo a modalidade. Segundo dados do laboratório digital "dfndr lab", mais de 52 mil brasileiros foram vítimas só no primeiro semestre do ano passado. O que fazer para garantir a compra de um bom veículo em leilão com segurança? Quem responde é Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. Acompanhe!
Olho Vivo - 09-02-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chevrolet Onix 2026
Chevrolet Onix reinicia história dos carros movidos apenas por etanol
Imagem de destaque
Prepara o casaco! Corpus Christi será de muito frio na região Serrana do ES
Imagem de destaque
Leopardo-das-neves: 8 curiosidades sobre esse felino raro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados