Comércio pode ser multado se descumprir medidas de abertura alternada

Para evitar a propagação do novo coronavírus, o governo do Estado determinou medidas de abertura alternada do comércio em território capixaba. Mas nem todos os comerciantes estão obedecendo as regras. Nesta terça-feira (19), no quadro Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin fala sobre os deveres dos estabelecimentos comerciais em cumprir as determinações estaduais e da possibilidade de serem multados pelo Procon em caso de descumprimento. Além disso, o comentarista também apresenta os deveres do outro lado, o do consumidor, que precisa denunciar o comércio que não estiver se adequando às regras. Acompanhe!