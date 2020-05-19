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Comércio pode ser multado se descumprir medidas de abertura alternada

Consumidor também precisa denunciar o comércio que não estiver se adequando às regras. Acompanhe!

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 10:21

Publicado em 

19 mai 2020 às 10:21
Para evitar a propagação do novo coronavírus, o governo do Estado determinou medidas de abertura alternada do comércio em território capixaba. Mas nem todos os comerciantes estão obedecendo as regras. Nesta terça-feira (19), no quadro Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin fala sobre os deveres dos estabelecimentos comerciais em cumprir as determinações estaduais e da possibilidade de serem multados pelo Procon em caso de descumprimento. Além disso, o comentarista também apresenta os deveres do outro lado, o do consumidor, que precisa denunciar o comércio que não estiver se adequando às regras. Acompanhe!
Olho Vivo - 19-05-20
 

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