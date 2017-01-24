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Cobrança da taxa de visita técnica: saiba como funciona

Nesta edição do Olho Vivo, junto ao comentarista Luiz Gustavo Tardin, vamos saber em especial alguns aspectos do assunto

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 12:30

Publicado em 

24 jan 2017 às 12:30
Um Projeto de Lei da Câmara (nº 5/2017), em tramitação, propõe proibir a cobrança de taxa de visita técnica ou de qualquer despesa do consumidor com a finalidade de elaboração de orçamento. Mas você, sabe como a taxa funciona?
Nesta edição do Olho Vivo, junto ao comentarista Luiz Gustavo Tardin, vamos saber em especial alguns aspectos do assunto como: abusividade da taxa de visita técnica, a importância de pedir orçamento e quais as consequências do serviço executado sem orçamento. Confira!
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 24-01-17

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