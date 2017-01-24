Cobrança da taxa de visita técnica: saiba como funciona

Um Projeto de Lei da Câmara (nº 5/2017), em tramitação, propõe proibir a cobrança de taxa de visita técnica ou de qualquer despesa do consumidor com a finalidade de elaboração de orçamento. Mas você, sabe como a taxa funciona?
Nesta edição do Olho Vivo, junto ao comentarista Luiz Gustavo Tardin, vamos saber em especial alguns aspectos do assunto como: abusividade da taxa de visita técnica, a importância de pedir orçamento e quais as consequências do serviço executado sem orçamento. Confira!
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 24-01-17