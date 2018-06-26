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Cliente pode se arrepender de contrato firmado via WhatsApp?

Uma decisão da Justiça de Minas Gerais reconhece o direito. Entenda

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 11:13

Publicado em 

26 jun 2018 às 11:13
Uma decisão da Justiça de Minas Gerais reconheceu o direito do cliente se arrepender em até sete dias de contrato firmado fora do estabelecimento comercial. Na decisão, um banco foi condenado a ressarcir valores a uma consumidora que contratou a renegociação de uma dívida via WhatsApp.
A correntista afirmou no processo que, quando procurou o banco para renegociar a dívida, foi atendida por gerente que encaminhou um contrato pelo aplicativo de mensagens. A cliente alega que confirmou o documento entendendo que se tratava de uma simulação. Nesta edição do quadro Olho Vivo o comentarista Gustavo Tardin explica melhor a situação envolvendo este tipo de negociação.
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 26-06-18

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