Cliente pode se arrepender de contrato firmado via WhatsApp?

Uma decisão da Justiça de Minas Gerais reconheceu o direito do cliente se arrepender em até sete dias de contrato firmado fora do estabelecimento comercial. Na decisão, um banco foi condenado a ressarcir valores a uma consumidora que contratou a renegociação de uma dívida via WhatsApp.

A correntista afirmou no processo que, quando procurou o banco para renegociar a dívida, foi atendida por gerente que encaminhou um contrato pelo aplicativo de mensagens. A cliente alega que confirmou o documento entendendo que se tratava de uma simulação. Nesta edição do quadro Olho Vivo o comentarista Gustavo Tardin explica melhor a situação envolvendo este tipo de negociação.