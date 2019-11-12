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Cláusula de fidelidade: qual é o direito do consumidor neste caso?

Ouça o quadro Olho Vivo desta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 11:31

Publicado em 

12 nov 2019 às 11:31
A cláusula de fidelidade se tornou algo bastante comum, principalmente em academias esportivas e planos de telefonia. No caso das academias, quando o cliente escolhe planos trimestrais, semestrais ou anuais, por exemplo, há o oferecimento de um desconto. Já no caso da telefonia, a empresa oferta um celular para o cliente que fidelizar o serviço durante um período específico. Mas qual é o direito quando o consumidor que quer interromper o serviço? Há necessidade de pagamento de multa? Quem esclarece essas e outras dúvidas é Luiz Gustavo Tardin, no Olho Vivo desta terça-feira (12)!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 12-11-19

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