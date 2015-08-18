Casal impedido de casar por erro de cartório ganha indenização

No quadro Olho Vivo desta terça-feira (18), o comentarista Luiz Gustavo Tardin comenta uma decisão da justiça capixaba que decidiu pela indenização de um casal impedido de casar por conta do erro de um cartório de Vila Velha. Em abril de 2013, o casal procurou o cartório para obter informações sobre a documentação necessária para iniciar o processo de matrimônio.

Após diversas idas ao estabelecimento, os noivos acreditaram estar com tudo resolvido, dando início aos preparativos para a cerimônia, como envio de convites e contratação de serviços. Porém, na data marcada para o casamento, minutos antes da cerimônia, o casal, diante dos convidados, foi informado da impossibilidade da realização do enlace, uma vez que o noivo, que já havia sido casado em outra oportunidade, estava apenas separado judicialmente, sendo necessário o divórcio para a legalidade de uma nova união.