Câmara tenta regulamentar regra do distrato

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de Lei que regulamenta a desistência do contrato de incorporação mobiliária, estabelecendo, também, o percentual de retenção do valor pago pelo adquirente. O PL aprovado prevê que em caso de recuo do contrato, mediante distrato ou resolução por inadimplemento total de obrigação por adquirente, o incorporador que tiver optado pelo Patrimônio de Afetação, poderá reter até 50% dos valores pagos pelo adquirente, além da corretagem. As incorporadoras que não tiverem Patrimônio de Afetação poderão reter até 25% dos valores pagos, mais a corretagem. Nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin detalha as mudanças. Confira!