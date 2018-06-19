Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Câmara tenta regulamentar regra do distrato

Projeto de Lei já aprovado segue agora para o Senado

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 11:12

Publicado em 

19 jun 2018 às 11:12
A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de Lei que regulamenta a desistência do contrato de incorporação mobiliária, estabelecendo, também, o percentual de retenção do valor pago pelo adquirente. O PL aprovado prevê que em caso de recuo do contrato, mediante distrato ou resolução por inadimplemento total de obrigação por adquirente, o incorporador que tiver optado pelo Patrimônio de Afetação, poderá reter até 50% dos valores pagos pelo adquirente, além da corretagem. As incorporadoras que não tiverem Patrimônio de Afetação poderão reter até 25% dos valores pagos, mais a corretagem. Nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin detalha as mudanças. Confira!
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 19-06-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados