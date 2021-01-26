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FINTECHS LIDERAM QUEIXAS

"Boom" das carteiras digitais na mira de reclamação dos consumidores

Ouça as orientações do especialista em Direito do Consumidor Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 11:26

Publicado em 

26 jan 2021 às 11:26
Fintechs lideram queixas de consumidores Crédito: Pixabay
Nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin destaca que a pandemia também afetou o perfil de empresas que lideram as queixas. Em 2020, pela primeira vez, fintechs - companhias e startups que prestam serviços financeiros de forma digital - entraram para a lista das mais reclamadas no Espírito Santo, ao lado de bancos tradicionais, empresas de telefonia e financeiras. "Os fornecedores estão cada vez mais diminuindo os canais de acesso aos consumidores, por exemplo. Isso é um ponto que merece atenção", diz. Ouça as orientações do comentarista caso enfrente algum problema com esses serviços:
Olho Vivo - 26-01-21.mp3

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