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DIREITO DO CONSUMIDOR

Black Friday chegando! Conheça os direitos do consumidor nas compras

Luiz Gustavo Tardin traz detalhes sobre os principais direitos dos consumidores

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 13:15

Publicado em 

26 nov 2019 às 13:15
O festival de descontos da Black Friday acontece nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, mas alguns comércios já estão com promoções desde o início do mês. É neste clima que, nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz em destaque alguns dos principais direitos que o consumidor deve ficar atento para não cair em golpes e evitar dor de cabeça durante - e depois - das compras. Você sabe, por exemplo, como proceder caso perca a promoção online da sua loja favorita se o site estiver "congestionado" durante a navegação no dia? Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 26-11-19

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