Black Friday chegando! Conheça os direitos do consumidor nas compras

O festival de descontos da Black Friday acontece nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, mas alguns comércios já estão com promoções desde o início do mês. É neste clima que, nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz em destaque alguns dos principais direitos que o consumidor deve ficar atento para não cair em golpes e evitar dor de cabeça durante - e depois - das compras. Você sabe, por exemplo, como proceder caso perca a promoção online da sua loja favorita se o site estiver "congestionado" durante a navegação no dia? Confira!