Banco condenado a pagar R$ 60 mil a cliente por danos morais

Um banco da Capital foi condenado pela Justiça ao pagamento de R$ 60 mil a cliente a título de danos morais. De acordo com o processo, o autor da ação foi chamado pela gerente de sua agência bancária para que comparecesse ao local para a realização de cadastramento biométrico. No dia de seu comparecimento, de acordo com os autos, o requerente, ao chegar à agência, foi indevidamente impedido de entrar no local. Ele teria passado pelo desconforto de ser submetido a várias perguntas na porta de entrada da instituição, além de ter sido obrigado a mostrar seus documentos pessoais, inclusive seu cartão, demonstrando ser cliente do banco. O assunto é tema do quadro Olho Vivo desta terça-feira (5), com a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin.