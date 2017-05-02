Atenção com os detalhes no despacho de bagagem aérea

As companhias aéreas estão liberadas, desde sábado (29), para vender passagens nas quais cobra pela bagagem, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, responsável pela norma. A decisão é do juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara da Justiça Federal do Ceará. As empresas ainda não implantaram a cobrança.
No quadro Olho Vivo, o advogado Luis Gustavo Tardin orienta os passageiros a sempre imprimirem as telas de compras com as tarifas de despacho e outras orientações do voo para ter segurança ao reclamarem de possíveis problemas, como o extravio.
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 02-05-17