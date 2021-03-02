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OLHO VIVO

ANS diz que planos de saúde só devem pagar procedimentos já listados

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustao Tardin

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:53

Publicado em 

02 mar 2021 às 09:53
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) firmou um novo entendimento sobre a abrangência da lista que pode prejudicar os consumidores que buscam tratamentos ainda não listados pela reguladora. O rol quer era considerado até então a cobertura mínima que deveria ser oferecida ao consumidor, passou a ser visto como "taxativo" e exaustivo. Isso quer dizer que apenas os procedimentos listados pela ANS terão cobertura do planos de saúde. Nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica o assunto. Acompanhe!
Olho Vivo - 02-03-21.mp3
 

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