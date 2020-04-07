Afinal, devo pagar pelo transporte escolar durante a quarentena?

Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin trata de um assunto que tem despertado dúvidas por parte dos nossos ouvintes: em caso de cobrança por prestações que vencem nesse período de pandemia da Covid-19, mas os serviços não sendo prestados - como o transporte escolar, por exemplo - eles devem ser pagos? Tardin explica que, de forma geral, o Direito do Consumidor aponta para a manutenção do pagamento ou revisão/negociação, salvo nos casos em que o consumidor jamais irá usar o serviço. Confira!