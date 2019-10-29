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A um mês da Black Friday, já fique atento às falsas promoções!

Ouça as dicas do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 11:45

Publicado em 

29 out 2019 às 11:45
O consumidor brasileiro deve ficar atento às promoções da Black Friday brasileira para não cair em ciladas. Quem tem a intenção de fazer alguma compra durante o dia de descontos, este ano em 29 de novembro, deve começar a monitorar o preço para não cair em falsas promoções, como lojas que aumentam o preço do produto dias antes para aplicar um falso desconto na data da Black Friday. Nesta terça-feira (29), no Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin dá dicas para os ouvintes não serem prejudicados com falsas promoções e aponta quais são os direitos do consumidor caso isso aconteça. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 29-10-19

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