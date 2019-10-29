A um mês da Black Friday, já fique atento às falsas promoções!

O consumidor brasileiro deve ficar atento às promoções da Black Friday brasileira para não cair em ciladas. Quem tem a intenção de fazer alguma compra durante o dia de descontos, este ano em 29 de novembro, deve começar a monitorar o preço para não cair em falsas promoções, como lojas que aumentam o preço do produto dias antes para aplicar um falso desconto na data da Black Friday. Nesta terça-feira (29), no Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin dá dicas para os ouvintes não serem prejudicados com falsas promoções e aponta quais são os direitos do consumidor caso isso aconteça. Acompanhe!