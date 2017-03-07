A partir da próxima semana, empresas aéreas já podem cobrar por bagagens

A medida vale a partir do próximo dia 14, para passagens compradas a partir desta data. As empresas aéreas já poderão cobrar pelas malas despachadas. A regra não é obrigatória. As companhias é que vão decidir se a viagem vai custar menos para quem tem só bagagem de mão.

Mas a empresa também pode deixar como é hoje. O passageiro pode levar uma ou mais malas com até 23 quilos, no total, para viagem no Brasil. Ou duas malas com até 32 quilos, cada, em voos internacionais. Seja como for, a cobrança pelo despacho da bagagem provoca outras dúvidas. Ouça as explicações do nosso comentarista Luiz Gustavo Tardin.