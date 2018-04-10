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OLHO VIVO

É possível suspender temporariamente serviços de telefonia e tv?

Quem responde é o comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 10:53

Publicado em 

10 abr 2018 às 10:53
Ao viajar de férias, trabalho ou mesmo emendar um feriado, muitos consumidores se questionam se é possível pedir a suspensão temporária de alguns serviços, como telefone, TV a cabo, água e energia elétrica. Além disso, para quem conta com um orçamento mais apertado, nos últimos tempos, suspender um serviço pode ser uma boa solução para aliviar o bolso.
Mas, afinal, como acontece essa relação de consumidores e prestadoras de serviços? O que prevê o Direito do Consumidor sobre o tema? Confira as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin, no quadro Olho Vivo!
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 10-04-18

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