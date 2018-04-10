É possível suspender temporariamente serviços de telefonia e tv?

Ao viajar de férias, trabalho ou mesmo emendar um feriado, muitos consumidores se questionam se é possível pedir a suspensão temporária de alguns serviços, como telefone, TV a cabo, água e energia elétrica. Além disso, para quem conta com um orçamento mais apertado, nos últimos tempos, suspender um serviço pode ser uma boa solução para aliviar o bolso.