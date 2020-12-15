É possível negociar o valor do aluguel? Confira os seus direitos!

Em meio à pandemia do novo coronavírus, quem mora de aluguel certamente anda preocupado com o risco de ver o valor dessa conta aumentar muito acima do esperado. O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado no reajuste anual dos contratos de aluguel em todo o país, tem passado por forte alta em 2020. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o IGP-M atingiu 24,52% de inflação acumulada, índice seis vezes maior do que o acumulado em novembro de 2019, de acordo com a última atualização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que calcula o indicador mensalmente. Em meio a esse cenário será que é possível acontecer uma negociação do valor do aluguel? Este é o assunto do "Olho Vivo", desta terça-feira (14) com o comentarista Luiz Gustavo Tardin. Há regras para essa negociação? Confira as explicações completas!