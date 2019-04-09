Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

É crime! Saiba como agir em infrações criminosas contra o consumidor

Ouça o quadro Olho Vivo, com o comentarista Luiz Gustavo Tarden e o advogado, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Anderson Burke

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 11:42

Publicado em 

09 abr 2019 às 11:42
Você sabia que existem infrações que são crimes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor? Itens como a publicidade enganosa ou abusiva e a cobrança vexatória possuem reflexos criminais e civis. Para esclarecer essas relações de consumo e explicar como o consumidor deve agir, o comentarista Luiz Gustavo Tardin e o advogado, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Anderson Burke, detalham o assunto no Olho Vivo desta terça-feira (09). 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 09-04-19
Cinco relações consumeristas mais evidentes que possuem reflexos criminais e civis
1) Publicidade enganosa ou abusiva;
2) Cobrança vexatória;
3) Reparação com material usado sem autorização;
4) Impedimento ou dificultação de acesso a informações de dados e cadastros;
5) Não-entrega ou mau preenchimento do termo de garantia.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados