É crime! Saiba como agir em infrações criminosas contra o consumidor

Você sabia que existem infrações que são crimes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor? Itens como a publicidade enganosa ou abusiva e a cobrança vexatória possuem reflexos criminais e civis. Para esclarecer essas relações de consumo e explicar como o consumidor deve agir, o comentarista Luiz Gustavo Tardin e o advogado, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Anderson Burke, detalham o assunto no Olho Vivo desta terça-feira (09).