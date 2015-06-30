Vestibular para faculdade de Medicina: dicas para temas de redação

O comentarista Lúcio Manga fala sobre as dicas para a prova de redação do Vestibular da Emescam, inclusive com cinco temas que possivelmente serão cobrados dos candidatos. Ouça na íntegra:
Fale Bem CBN - Lúcio Manga - 29-06-15
Publicado em 29 de Junho de 2015 às 21:55
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